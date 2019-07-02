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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев открыл международный арбитражный центр МФЦА в столице

CA-NEWS (KZ) -  Торжественная церемония открытия здания Суда и Международного арбитражного центра МФЦА состоялась с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Сегодня мы открываем новую главу нашей истории. Суды МФЦА будут выполнять очень важную роль и они останутся символами справедливости и объективности. Символичным является, что мы проводим это мероприятие в одном из залов, который назван в честь трех самых важных биев в истории Казахстана. Мне хотелось бы выразить особую благодарность председателю суда МФЦА Лорду Вульфу, председателю Международного арбитражного центра госпоже Барбаре Доманн, главному руководителю суда МФЦА за их личный вклад в создании данного суда и центра. Хотелось бы пожелать успехов. Поэтому, я объявляю открытым здание суда МФЦА и международного арбитражного центра, - сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая здание в рамках Astana Finance Days.

Здание названо в честь одного из биев Толе би.

Отметим, суд МФЦА представляет судебную систему, основанную на нормах и принципах английского общего права. Он обладает исключительной юрисдикцией в отношении споров, возникающих в связи с деятельностью МФЦА, а также в отношении споров, переданных в Суд МФЦА по соглашению сторон. Суд МФЦА является независимым в своей деятельности и не является частью судебной системы Республики Казахстан.

Международный арбитражный центр МФЦА (МАЦ) предоставляет независимую, экономичную и оперативную альтернативу судебному разбирательству, действуя в соответствии с лучшими международными стандартами для разрешения гражданских и коммерческих споров в МФЦА.

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