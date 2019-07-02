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  2 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане женщина продала своего ребенка за $100

CA-NEWS (TJ) -  25-летняя жительница Муминабадского района Хатлонской области Таджикистана подозревается сотрудниками милиции в продаже новорожденного.

Как сообщает сайт МВД Таджикистана, женщина была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По данным следствия, в июне текущего года 25-летняя жительница Муминабада продала своего новорожденного ребёнка 57-летней жительнице указанного района. В этой «сделке» также участвовала 44-летняя жительница Восейского района.

Своего ребенка молодая мать оценила в 1 тыс. 50 сомони ($111 по официальному курсу НБТ).

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отмечается в
сообщении правоохранительного ведомства.

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