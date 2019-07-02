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  2 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Около $53 млн потребуется на восстановление Арыси после взрыва боеприпасов

CA-NEWS (KZ) -  Около 20 млрд тенге ($53 млн) необходимо на восстановление города Арысь. Об этом на брифинге в cлужбе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер, передает Zakon.kz.

- Касаемо ущерба я уже говорил, но по предварительным данным говорилось, что 7600 домов. На вчерашний вечер уже больше 8 тысяч объектов находится…цифра: около 6 тысяч повреждено, она не окончательная. Вчера мы обсуждали этот вопрос, ущерб приблизительно в районе 20 млрд тенге. Это средства, необходимые для восстановления, эта цифра может поменяться, сразу хочу оговориться. Это предварительные данные, они рабочие. Я думаю, где-то к 15 июля будет точная цифра, потому что оценщики работают, работы там достаточно много, - сказал Беккер.

Он добавил, что точных цифр о поврежденных и уничтоженных домах на данный момент нет. Эксперты находятся на месте и проводят осмотр.

- Все они будут восстановлены. В связи с тем, что президент страны дал поручение вывези арсенал из города Арысь – не будет арсенала, не будет никакой опасности, - заключил он.

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