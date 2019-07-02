В Ташкенте ожидается штормовой ветер до 22 метров в секунду

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 2 июля ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение.

Администрация Ташкента в своем Telegam-канале предупредила гостей и жителей столицы о сильном ветре.

По данным синоптиков, 2 июля в Ташкенте ожидается переменная облачность и ветер 15-20 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с.

Температура днем составит +40 +42°, вечером +21°+23°.

МЧС также предупреждает во время сильных порывов ветра не находиться под деревьями и не оставлять под ними автомобили.