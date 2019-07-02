В Ташкенте ожидается штормовой ветер до 22 метров в секунду
- Узбекистан, погода
- 12:22, 02 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 2 июля ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение.
Администрация Ташкента в своем Telegam-канале предупредила гостей и жителей столицы о сильном ветре.
По данным синоптиков, 2 июля в Ташкенте ожидается переменная облачность и ветер 15-20 м/с, возможно усиление до 17-22 м/с.
Температура днем составит +40 +42°, вечером +21°+23°.
МЧС также предупреждает во время сильных порывов ветра не находиться под деревьями и не оставлять под ними автомобили.