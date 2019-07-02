Иран нарушил лимит запасов низкообогащенного урана, - МАГАТЭ

CA-NEWS (CA) - Международное агентство по атомной энергии 1 июля подтвердило, что иранские запасы низкообогащенного урана превысили лимит, установленный ядерным соглашением с мировыми державами 2015 года, передает The Daily Telegraph.



Оно также объявило, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано проинформировал совет директоров организации о допущенном нарушении. Япония и США являются странами-членами совета директоров.