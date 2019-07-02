РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Иран нарушил лимит запасов низкообогащенного урана, - МАГАТЭ

CA-NEWS (CA) -  Международное агентство по атомной энергии 1 июля подтвердило, что иранские запасы низкообогащенного урана превысили лимит, установленный ядерным соглашением с мировыми державами 2015 года, передает The Daily Telegraph.

Оно также объявило, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано проинформировал совет директоров организации о допущенном нарушении. Япония и США являются странами-членами совета директоров.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Заключённые Узбекистана получили право на отпуск и заработную плату
  • Душанбе и Тегеран вложат $8 млн в достройку тоннеля "Истиклол"
  • Монгольское озеро Хубсугул планируют включить во Всемирную сеть биосферных резерватов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×