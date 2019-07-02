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  2 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Температура воздуха в Таджикистане понизится. Ожидаются пыль и кратковременные дожди

CA-NEWS (TJ) -  Дневная температура воздуха в Таджикистане в ближайшие дни понизиться до 33-35 градусов в зависимости от региона. Ожидается пыльная мгла.

Как сообщила «Авеста» начальник центра метеорологического прогноза РТ Джамиля Байдуллаева, 3-5 июня в республике ожидается понижение температуры воздуха.

«3-5 июля в стране температура воздуха несколько понизиться, ожидается пыльная погода, в горных районах пройдут кратковременные дожди», – сообщила Джамиля Байдуллаева.

По ее словам пыльная погода, в основном ожидается в южных районах республики – районах Шахритус, Пяндж, Кубодиен с продвижением по направлению районов Гиссар, Рудаки и города Душанбе.

«Пыльная буря может продвинуться и в горные районы, но так, как в горах ожидаются кратковременные дожди, то они могут стать причиной предотвращения пыли», – рассказала представитель метеослужбы.

«Температура воздуха в долинах понизится до 33-35 градусов тепла, а в южных районах – до 36 градусов, а, начиная с 5 июля, температура воздуха начнет постепенно подниматься», – подчеркнула она.

«Июль считается самым жарки месяцем, когда дневная температура воздуха редко опускается ниже 35-36 градусов. Сегодня, 2 июля в южных районах страны воздух прогреется до 43-44 градусов», – резюмировала Джамиля Байдуллаева.

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