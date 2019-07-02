Семья или детдом: на днях решится судьба детей, возвращенных в Таджикистан из Ирака

CA-NEWS (TJ) - Таджикские власти изучают условия проживания родственников детей боевиков, которые были доставлены из Ирака два месяца назад. Некоторые из родственников этих детей говорят, что им не дают возможности видеться с этими детьми, и, возможно, им их не передадут.

На этой неделе была определена дальнейшая судьба 84 детей и подростков, чьи родные были убиты в Ираке или находятся там в тюрьме. Специальная комиссия определила, кто из этих несовершеннолетних будут переданы в семьи родственникам, а кто будет определен в детские дома или специальные школы-интернаты.

Шодихон Джамшед, заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения, говорит, что судьба всех детей, доставленных из Ирака, будет определена через два дня.

«Мы изучаем условия проживания родственников, которые хотят забрать детей. Некоторые семьи должны забрать до 5 детей. И нужно будет решить, может ли та или иная семья взять на воспитание пятерых детей, справятся ли с новыми обязанностями...Эти дети пережили ужас, и поэтому они должны воспитываться в нормальных условиях», - сказал Шодихон Джамшед.

Заместитель министра здравоохранения также отметил, что в случае отсутствия у родственников возможностей для воспитания детей государство возьмет эту обязанность на себя.

По данным властей Таджикистана, с 2014 года в Сирию и Ирак уехали примерно 1900 граждан Таджикистана, в том числе женщины и дети.