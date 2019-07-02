В Таджикистане начались централизованные вступительные экзамены

CA-NEWS (TJ) - Для сотен выпускников школ Таджикистана 1 июля стартовал первый этап сдачи экзаменов в Национальном центре тестирования.

Тест состоит из 90 вопросов, на которые нужно ответить за 3 часа. По данным НЦТ, в первый день в 47 экзаменационных центрах в тестировании приняли участие 15 тыс абитуриентов, выбравшие специальности по естественно-техническим направлениям.

В этом году документы на поступление в вузы сдали свыше 100 тыс абитуриентов, из которых, по плану, чуть более 70 тыс станут студентами. Новшество этого года – наравне с выпускниками 11 класса, принять участие в тестировании могут и те, кто закончил 9 класс (колледжи).

Представители НЦТ утверждают, что в этом году, как и в прежние годы, очень востребованы III, IV и V кластеры. Среди них – медицина и право. На некоторые специальности конкуренция очень высока: на одно место претендуют до 500 человек.

По данным Национального центра тестирования, для предотвращения фактов мошенничества и коррупции, с этого года установлено онлайн-наблюдение за процессом тестирования, а руководство центра может наблюдать за процессом в экзаменационных центрах со своего телефона.

Вступительные экзамены в Таджикистане продолжатся до 13 июля. С 1 по 12 июля экзамены проходят для выпускников 11 классов, и 13 июля – для окончивших 9 класс. Результаты тестирования будут объявлены 25 июля.