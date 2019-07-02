Советник по нацбезопасности США встретился с президентом и премьер-министром Монголии

CA-NEWS (MNG) - Первого июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, находящийся в Улан-Баторе с официальным визитом, встретился с президентом Монголии Х.Баттулгой и премьер-министром У.Хурэлсухом, передает издание «Монцамэ».

В начале встречи глава монгольского государства подчеркнул, что визит советника президента США является знаком признания масштабности двусторонних отношений.

Он также отметил, что заключенный с американской корпорацией «Вызовы тысячелетия» компактный договор играет важную роль в межгосударственном сотрудничестве.

В ходе встречи стороны обсудили возможности укрепления расширенного партнерства, продолжения двустороннего диалога на высоком уровне, углубления политических и экономических связей, осуществления дорожной карты по развитию расширенного экономического партнёрства, принятия Конгрессом США закона «О поддержке торговли с третьим соседом».

На встрече глава монгольского правительства выразил признательность Соединенным Штатам за последовательную поддержку, оказанную Монголии с первых дней её демократических преобразований. Он также подтвердил приглашение президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Майклу Пэнсу посетить страну.

Джон Болтон в свою очередь подчеркнул, что он рад своему визиту в Монголию.

Советник президента отметил, что США выступает за углубление межгосударственного сотрудничества, считая Монголию своим важным партнёром в регионе.