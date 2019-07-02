Заключенный колонии-поселения под Ташкентом порезал себе живот и вены в знак протеста против пыток

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CA-NEWS (UZ) - 22-летний Шерзод Усманов, осужденный за хулиганство и отбывающий наказание в 43-й колонии-поселении в Букинском районе Ташкентской области, обвинил сотрудников службы по надзору за осужденными в применении к нему пыток.

В своем видеообращении другу молодой парень говорит, что порезал себя в знак протеста против действий сотрудников колонии-поселения. Представитель ГУИН МВД Узбекистана сообщил, что в связи с сообщением о нарушении прав заключенных со стороны администрации указанного учреждения была начата проверка.

В видео раздетый по пояс молодой заключенный говорит, что из-за давления и пыток со стороны сотрудников колонии-поселения он неоднократно подумывал о самоубийстве, пишет centralasian.org.

Друг 22-летнего заключенного сообщил, что Шерзод Усманов перерезал вены на руках и живот, не выдержав пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников колонии-поселения.

– Шерзод с кем-то подрался, после чего его обвинили в хулиганстве и посадили по 277 статье. В пятницу надзиратели сильно побили его и довели до состояния самоубийства. После этого Шерзод порезал себе вены и живот, – говорит друг заключенного.

Представитель Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана просмотрев видео, сообщил, что в случаи подтверждения фактов, изложенных заключенным 43-й колонии-поселения, обвиненные в применении пыток сотрудники службы по надзору за осужденными будут отстранены от системы ГУИН.

Юрист из Ташкента Одилбек Рахимбердиев говорит, что в колониях Узбекистана широко распространены случаи доведения заключенных до самоубийства.

– Обычно заключенные проявляют терпимость к насилию и жестокости. Они могут решиться на самоубийство, если только «дубаки» (надзиратели колонии – Ред.) начинают применять к ним невыносимые пытки. Сотрудников колонии-поселения, пытавших Шерзода Усманова, можно привлечь к ответственности по 103-й статье («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса. На самом деле, в колониях Узбекистана очень широко распространены случаи, когда после постоянных запугиваний, жестокого обращения и регулярных унижений заключенные решаются на самоубийство, – сказал ташкентский юрист.

По данным правозащитников, в большинстве случаев сотрудники исправительных учреждений, виновные в превышении полномочий находят способы для того, чтобы избежать наказания. Нередки случаи когда заключенных, пострадавших от пыток и жестокого обращения, самих делают обвиняемыми в ложном доносе.