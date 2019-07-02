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  2 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Скончалась супруга бывшего мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева

CA-NEWS (TJ) -  Утром 2 июля скончалась супруга Махмадсаида Убайдуллоева, спикера верхней палаты парламента Таджикистана, сообщает сайт "Ахбор".

Сам Убайдуллоев находится с рабочим визитом в России.

Супруга Убайдуллоева никогда не появлялась в публичных мероприятиях и занималась воспитанием детей.

У Махмадсаида Убайдуллоева и его супруги трое детей – два сына и дочь.

Их старший сын 39-летний Джамолиддин Убайдулло занимает пост посла Таджикистана в Франции и представителя Таджикистана в ЮНЕСКО. Новость о кончине матери застала Джамолиддина Убайдулло в Париже.

Амирджон Убайдулло, младший сын в январе этого года был назначен на пост старшего советника аппарата помощника президента по экономическим вопросам. 37-летний Амирджон Убайдуллох с 2013 года работал заместителем начальника управления финансов исполнительного аппарата ррезидента, а до того несколько лет работал в Вашингтоне представителем РТ во Всемирном банке и Международном валютном фонде.

Единственная дочь бывшего мэра Душанбе Нигина Убайдуллоева, которой 30 лет, уже несколько лет живет со своим супругом в США,

Махмадсаиду Убайдуллоеву 67 лет. Он в течении почти 20 лет одновременно с руководством верхней палаты таджикского парламенты был и мэром столицы. Но в январе 2017 года президент Эмомали Рахмон на пост мэра Душанбе назначил своего старшего сына Рустами Эмомали.

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