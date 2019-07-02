В Казахстане назначили спецпредставителя по вопросам Каспийского моря

CA-NEWS (KZ) - Специальным представителем Казахстана по вопросам Каспийского моря стала Зульфия Аманжолова. Об этом сообщается в пресс-службе Акорды.

«Распоряжением главы государства Аманжолова Зульфия Алтаевна, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначена специальным представителем Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря», – говорится в указе.

Как отмечала Зульфия Аманжолова в интервью перед IV Саммитом прикаспийских государств, проблемные вопросы региона имеют многогранный характер и охватывают несколько тематических блоков.

Так, к примеру, немаловажными являются вопросы, связанные с разграничением территорий Каспия, проблемы природопользования и экологии, правила судоходства и транзита в морских зонах с различным правовым режимом, а также обеспечение безопасности во всех ее аспектах, в том числе военных.