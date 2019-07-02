МОТ: изменение климата и «тепловой стресс» грозят экономическими потерями в $2,4 трлн

CA-NEWS (CA) - В связи с изменением климата людям предстоит все чаще работать в условиях жары, а негативное влияние высоких температур на организм человека к 2030 году, по оценкам, может привести к снижению производительности труда, эквивалентному потере 80 млн рабочих мест. Экономический ущерб от «теплового стресса» составит 2,400 трлн долларов. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ).

Прогноз основан на предположении, что глобальная температура повысится к концу года на 1,5 градуса по Цельсию. В МОТ также предупреждают, что эти данные выведены по результатам самых скромных оценок, реальные цифры могут быть еще выше. При подсчетах, например, предполагалось, что фермеры и строители – а они больше других подверженных негативному влиянию жаркой погоды – будут работать не под солнцем, а в тени, передает служба новостей ООН.

Новый доклад называется «Работа в условиях глобального потепления: влияние жары на производительность и условия труда». Его авторы стремились сопоставить статистические данные, связанные со здоровьем человека и показателями занятости, чтобы спрогнозировать возможные будущие потери на национальном, региональном и глобальном уровне.

Считается, что здоровый человек может вынести повышение температуры до 35 градусов при высокой влажности, однако это приводит к дополнительной нагрузке на все системы организма – «тепловому стрессу». Работа в таких условиях – это риск для здоровья: жара ограничивает физические возможности человека, а значит снижает производительность труда. Если не соблюдать правила безопасности, повышение температуры может привести к тепловому удару, который, в свою очередь, может грозить летальным исходом.

Особенно опасной становится работа в сельскохозяйственном секторе экономики, в котором заняты 940 млн человек. К 2030 году на эту сферу придется 60 процентов утраченного в связи с потеплением рабочего времени. В строительном секторе это показатель составит 19 процентов. Повышение температуры коснется также таких областей хозяйства, как экология, санитарные службы, транспорт, туризм, спорт и некоторые сферы промышленности. Особенно пострадают страны Южной Азии и Западной Африки, где, по оценкам, к 2030 году будет потеряно пять процентов времени, что эквивалентно 43 млн и 9 млн утраченных рабочих мест соответственно.

Более того, основные экономические потери придутся на регионы, где проживает беднейшее население, а также страны со средним и низким уровнем дохода, где отсутствуют адаптационные механизмы. Таким образом, глобальное потепление усугубит уже существующий разрыв между государствами, особенно в вопросах неформального и низкооплачиваемого труда и отсутствия социальной защищенности. «Влияние теплового стресса на производительность труда – это одно из серьезнейших последствий изменения климата, – заявила представительница МОТ Катрин Сагет. – Мы ожидаем, что неравенство между странами будет расти, а условия работы для самых уязвимых слоев населения – ухудшаться».

Женщины, занятые в сельскохозяйственном секторе, и мужчины, работающие на стройке, пострадают в первую очередь. Одним из социальных последствий этого может стать рост миграции, в том числе из сельских районов.

В «Декларации века», принятой по итогам недавней Конференции МОТ и посвященной вопросам труда в будущем, уделяется особое внимание решению проблем, связанных с изменением климата. В Международной организации труда намерены строить свою работу и будущие исследования, опираясь на данные нового доклада и ставя целью добиваться снижения негативного влияния глобального потепления на выполнение Повестки дня в области развития на период до 2030 года. Эксперты МОТ напоминают, что экономические и социальные последствия стресса, вызванного жарой, усложняют решение задач, связанных с искоренением нищеты и ускорением развития.