В Алматы гражданин Кыргызстана похитил у работодателей $164 тыс.

CA-NEWS (KG) - Гражданин Кыргызстана похитил у работодателей в Алматы $164 тыс, сообщает пресс-служба департамента полиции.

34-летняя алматинка получила крупную сумму денег от продажи земельного участка и квартиры в городе и спрятала в гараже своего дома. Позже женщина наняла двух строителей для ремонта бани.

По ее словам, в какой-то момент один из рабочих отказался от заказа и выключил свой мобильный телефон. Второму напарнику он накануне вечером заплатил за работу 100 тысяч тенге.

"Тогда-то хозяйка дома и заподозрила неладное. Она решила перепроверить заначку, но ее на месте не оказалось. По заявлению гр. Д. было начато досудебное расследование. Следственно-оперативной группе удалось вычислить подозреваемого – гр. А., 1984 года рождения, являющегося гражданином Кыргызской Республики. Он был задержан на съемной квартире в центре Алматы. Часть денег была при нем, другую подозреваемый успел спрятать на территории Алматинской области, она также была изъята, третью часть, по словам, задержанного, он успел переправить своей матери. Эту информацию мы сейчас проверяем, будет проведена работа по изъятию денежных средств", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор