РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
У Нурсултана Назарбаева появится собственный сайт

CA-NEWS (KZ) -  У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева появится собственный сайт, пишет InBusiness.kz со ссылкой на пресс-секретаря «лидера нации» Айдоса Укибая.

На своей странице в Twitter А. Укибай заявил, что сайт уже был оценен Назарбаевым.

В настоящее время все материалы о деятельности Назарбаева и его распоряжения размещаются на сайте президента РК.

Бывший глава государства после ухода с поста является председателем Совета безопасности Казахстана, лидером партии власти «Нур Отан».

Напомним, Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана 20 марта.
Временным главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.

В апреле Токаев объявил о внеочередных президентских выборах, а 10 июня Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов. Токаев набрал 70,96%, за его кандидатуру проголосовали 6 539 715 казахстанцев.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Монгольское озеро Хубсугул планируют включить во Всемирную сеть биосферных резерватов
  • Аким Атырауской области о конфликте на месторождении Тенгиз: Проблема возникла из-за разных условий труда
  • В Минске прошла неформальная встреча президентов России, Беларуси и Таджикистана (фото, видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×