У Нурсултана Назарбаева появится собственный сайт

CA-NEWS (KZ) - У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева появится собственный сайт, пишет InBusiness.kz со ссылкой на пресс-секретаря «лидера нации» Айдоса Укибая.

На своей странице в Twitter А. Укибай заявил, что сайт уже был оценен Назарбаевым.

В самое ближайшее время мы запустим официальный интернет-ресурс, который, к слову, уже получил свою оценку от Елбасы pic.twitter.com/pFh6SxfyCe — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) July 2, 2019

В настоящее время все материалы о деятельности Назарбаева и его распоряжения размещаются на сайте президента РК.

Бывший глава государства после ухода с поста является председателем Совета безопасности Казахстана, лидером партии власти «Нур Отан».

Напомним, Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана 20 марта.

Временным главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.

В апреле Токаев объявил о внеочередных президентских выборах, а 10 июня Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов. Токаев набрал 70,96%, за его кандидатуру проголосовали 6 539 715 казахстанцев.