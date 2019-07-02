Туркменские выпускники вузов Беларуси не хотят возвращаться на родину

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CA-NEWS (TM) - Огромная часть туркменских выпускников белорусских вузов не хотят возвращаться на родину. Молодые люди уверены, что дома их ждет только повальная безработица, всеобъемлющая коррупция и невостребованность их дипломов, как пишет издание «Хроника Туркменистана» в своей статье.

Напомним, весной этого года, после указа президента Гурбангулы Бердымухамедова, утверждающего новый порядок признания зарубежных дипломов, Министерство образования страны распространило список вузов, дипломы которых будут признаваться, а также некий перечень специальностей, которые то ли будут, то ли, наоборот, не будут признаваться в Туркменистане.

По словам выпускника Могилевского Государственного Университета им. А.А.Кулешова, он и его товарищи не нашли название своего вуза в этом списке. Студенты пытались прояснить этот вопрос в туркменском посольстве, однако внятного ответа так и не получили.

«Даже если бы наш вуз был в списках, нужно было бы заплатить крупную взятку, чтобы нострифицировать диплом в Туркменистане. К сожалению, эта система так устроена. Но и после этого никакой гарантии, что я найду работу, нет. Я поговорил с десятками земляков из Туркменистана. Никто из них не хочет возвращаться, и все озабочены поиском любых возможностей, чтобы остаться здесь или перебраться в другие страны», – рассказал молодой человек.

Выпускник Белорусского Национального Технического Университета в Минске сообщил и о других проблемах, из-за которых молодые туркменистанцы не хотят возвращаться на родину.

«В последние пару лет у меня и моих земляков главной проблемой была даже не учеба, а выживание. Родители не могли высылать деньги ни по WU, ни через банковские карты. Кроме того, тех студентов, которые ездили домой на каникулы, постоянно вызывали на собеседования в МНБ, требуя рассказать о своих, в том числе личных, делах во внеучебное время и о своих сокурсниках из Туркменистана. Даже здесь, в Беларуси, мы находимся под постоянным контролем со стороны сотрудников нашего посольства. Это отбивает всякое желание возвращаться», – говорит он.

Туркменский мигрант в Турции, несколько лет назад окончивший один из вузов Минска, вспомнил о том, как пытался нострифицировать свой диплом: «Я два года безуспешно пытался, чтобы мой диплом был признан туркменским Министерством образования. Работал, где придется. Потом плюнул, занял денег и уехал в Турцию. Здесь немало туркменских специалистов с дипломами зарубежных вузов трудятся. Многие из них работают по специальности».

По официальной статистике за 2018 год, в Беларуси обучалось 7749 студентов из Туркменистана. Это половина всех иностранных студентов в этой стране.