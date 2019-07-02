В МИД Туркменистана прошла встреча с главами агентств ООН

CA-NEWS (TM) - 1 июля в здании министерства иностранных дел Туркменистана прошла встреча с главами и представителями агентств и специализированных учреждений Организации Объединённых Наций, аккредитованных в Туркменистане, сообщает пресс-служба МИД.

На встрече приняли участие заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана, постоянный координатор ООН, представители ЮНИСЕФ, ВОЗ в Туркменистане, а также представители ПРООН, МОМ, УНП ООН, ФНН ООН и Группы Всемирного банка в Туркменистане. Встреча прошла в формате обмена мнениями и в духе конструктивного диалога.

В ходе встречи были подведены итоги проделанной совместной работы за первую половину 2019 года, а также обсуждены перспективы сотрудничества на предстоящий период, реализация совместных планов и программ сотрудничества.

Во время встречи были обсуждены вопросы, касающиеся развития сотрудничества в различных направлениях. Отметив налаженный механизм взаимодействия Туркменистана и ООН, стороны выделили несколько документов, которые являются основой практической деятельности. В частности, Рамочная программа партнёрства в целях развития между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций на 2016-2020, План Действий Программы по Стране между Правительством Туркменистана и Программой развития Организации Объединенных Наций на 2016-2020 гг., Соглашение между Правительством Туркменистана и Программой развития Организации Объединенных Наций о со-финансировании, а также Планы Действий Страновой Программы между Правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ, Правительством Туркменистана и ЮНФПА на 2016-2020 гг.

По завершению встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Представительством Организации Объединенных Наций в Туркменистане в координации готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации.