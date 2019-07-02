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  2 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Встреча по Афганистану пройдет в Катаре 7–8 июля

CA-NEWS (CA) -  Очередная встреча участников межафганского диалога состоится в столице Катара Дохе 7–8 июля, написал в Twitter спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Организацией встречи занимается Германия. Как ожидается, на мероприятии будут присутствовать представители властей Афганистана и движения «Талибан», о чем ранее рассказал ТАСС советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.

Предыдущая встреча по афганскому урегулированию прошла в Москве в конце мая. На ней также присутствовали афганские политики и представители «Талибана». Официально их встреча была посвящена столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

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