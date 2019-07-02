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  2 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Уволен иностранный рабочий, спровоцировавший конфликт на Тенгизе

CA-NEWS (KZ) -  Иностранный сотрудник, спровоцировавший конфликт между рабочими на Тенгизе, уволен. Руководство компании займется расследованием инцидента, сообщает Zakon.kz, ссылаясь на первого заместителя министра энергетики Казахстана Махамбета Досмухамбетова.

«Я вчера встречался с руководителем ССЕР, мы обсудили ситуацию. Он мне подтвердил, что человек, который разместил фотографию, уволен был сразу. После этого мы обсуждали, мне сказали, что он займется расследованием, постараются выяснить. Мы также разговаривали с ТШО, руководством ССЕР, мы это обсуждали, если там есть несправедливая разница в заработной плате, то мы это будем исправлять», – сказал Досмухамбетов.

Он добавил, что сейчас реализуются разные проекты на Тенгизе и Карачаганаке, поэтому из-за нехватки квалифицированных специалистов привлекаются иностранные работники.

Первый вице-министр уточнил, что компания ССЕР вернется на площадку. По его словам, на восстановление процесса постройки завода потребуется время из-за сложности технологического процесса, но работа приостановлена не будет.

Как утверждает Досмухамбетов, в медпункт обратились 45 человек, большая часть из которых были сотрудниками компании ССЕР.

«Из этих 45 сотрудников, 22 потребовалось медпомощь, их отвезли в Атырау. Но к вечеру вчерашнего дня уже ни одного человека в больницах не осталось. То есть, не было серьезных телесных повреждений, чтобы потребовалось длительное лечение», – заключил он.

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