В Узбекистане мужчина убил человека, пытаясь помочь соседке

CA-NEWS (UZ) - 1 июля, в 01.30 в Багатском районе Хорезмской области произошло убийство, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

21-летний М.Р., услышав крики о помощи 41-летней соседки Д.Р., пришел на место происшествия. Увидев убегающего 44-летнего Ш.М., начал преследовать его, после чего дал подножку.

Когда Ш.М. упал на землю и ударился головой, М.Р. ударил его ногой по голове. Пострадавший был госпитализирован, но несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался в больнице.

Гражданин М.Р. задержан. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.