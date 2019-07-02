Эксперты ООН по правам человека возмущены очередной смертной казнью в Беларуси

CA-NEWS (CA) - Беларусь должна приостановить приведение в исполнение смертных приговоров в отношении лиц, обратившихся с жалобами в Комитет ООН по правам человека. Об этом 1 июля заявили правозащитники ООН, узнав о казни Александра Жильникова, дело которого находится на рассмотрении Комитета.

Жильников был признан виновным в убийстве трех человек и приговорен к пожизненному заключению. Однако Верховный суд Беларуси отправил его дело на повторное рассмотрение, и в 2018 году Жильникова приговорили к высшей мере наказания. Его жалоба в ООН, в частности, содержит заявления о применении пыток в местах лишения свободы, об отказе в услугах адвоката и о несправедливом судебном разбирательстве, передает служба новостей ООН.

Ранее члены Комитета по правам человека обратились к властям Беларуси с просьбой приостановить приведение приговора в исполнение на время рассмотрения жалобы подсудимого. Однако власти страны проигнорировали просьбу Комитета, тем самым нарушив свои обязательства, закрепленные в статье 1 Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, к которому Беларусь присоединилась в 1992 году.

«Проигнорировав просьбу Комитета приостановить приведение в исполнение смертного приговора на время рассмотрения жалобы на предмет нарушений, Беларусь продемонстрировала неуважение к Комитету, а также к праву на жизнь», – сказал представитель Комитета Ювал Шани.

Эксперты ООН решительно осудили применение в Беларуси смертной казни и напомнили, что дело Жильникова – не первый случай, когда власти страны проигнорировали просьбу Комитета о приостановлении приведения в исполнение смертного приговора. Жильников – 14-й гражданин Беларуси, который был казнен несмотря на то, что его дело находилось на рассмотрении членов Комитета по правам человека.

«Смертный приговор может быть приведен в исполнение только по итогам справедливого судебного разбирательства, проведенного в соответствии с принципами международного права, и принятия окончательного решения, – заявила Агнеса Калламар, Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях. – Мы напоминаем Республике Беларусь: единственное, что отличает смертный приговор от произвольной казни это обеспечение всех процессуальных гарантий, предусмотренных законом».

«Пришло время для Беларуси проявить политическую волю и пересмотреть свою официальную позицию, заключающуюся в том, что высшая мера наказания должна сохраняться до тех пор, пока большинство населения не поддержит ее отмену. Именно правительство должно играть ведущую роль в обсуждении данного вопроса и активно работать над изменением менталитета в пользу отмены смертной казни», – сказала Анаис Марэн, Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси.

Беларусь – единственная страна в Европе и Центральной Азии, в которой до сих пор применяется смертная казнь. В своем последнем докладе по Республике Беларусь, опубликованном в ноябре 2018 года, Комитет по правам человека подчеркнул, что Беларуси «следует рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь в качестве первого шага на пути установления законодательного запрета смертной казни и ратификации второго Факультативного протокола к Пакту, заменить все смертные приговоры тюремным заключением и активнее проводить работу по изменению общественного мнения о необходимости сохранения смертной казни».