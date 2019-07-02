РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольское озеро Хубсугул планируют включить во Всемирную сеть биосферных резерватов

CA-NEWS (MNG) -  С 26 по 30 июня в местности Хатгал Хубсугульского аймака (Монголия) проведено предварительное обсуждение по вопросу внесения озера Хубсугул во Всемирную сеть биосферных резерватов, созданную в рамках программы ЮНЕСКО “Человек и биосфера” и объединяющей в себе особо охраняемые природные территории, призванные демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека, концепцию устойчивого развития окружающей среды, передает Mongolnow.

В мероприятии приняло участие около 70 представителей разных государственных и общественных учреждений Монголии и международных организаций.

Включение озера Хубсугул, формирующего 0,4% не только Монголии, но и всего мирового запаса пресной воды, в программу Всемирной сети биосферных резерватов в рамках экосистемы местности имеет важное значение в охране, повышении международной значимости озера Хубсугул в обеспечении взаимодействия между человеком и природой и улучшении его сохранения и защиты.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Монгольское озеро Хубсугул планируют включить во Всемирную сеть биосферных резерватов
  • В Минске прошла неформальная встреча президентов России, Беларуси и Таджикистана (фото, видео)
  • Душанбе и Тегеран вложат $8 млн в достройку тоннеля "Истиклол"
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×