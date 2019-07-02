Монгольское озеро Хубсугул планируют включить во Всемирную сеть биосферных резерватов

CA-NEWS (MNG) - С 26 по 30 июня в местности Хатгал Хубсугульского аймака (Монголия) проведено предварительное обсуждение по вопросу внесения озера Хубсугул во Всемирную сеть биосферных резерватов, созданную в рамках программы ЮНЕСКО “Человек и биосфера” и объединяющей в себе особо охраняемые природные территории, призванные демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека, концепцию устойчивого развития окружающей среды, передает Mongolnow.



В мероприятии приняло участие около 70 представителей разных государственных и общественных учреждений Монголии и международных организаций.

Включение озера Хубсугул, формирующего 0,4% не только Монголии, но и всего мирового запаса пресной воды, в программу Всемирной сети биосферных резерватов в рамках экосистемы местности имеет важное значение в охране, повышении международной значимости озера Хубсугул в обеспечении взаимодействия между человеком и природой и улучшении его сохранения и защиты.