Узбекистан ухудшил позицию в рейтинге паспортов мира

CA-NEWS (UZ) - Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала индекс паспортов мира по данным на начало III квартала 2019 года. Согласно его результатам, Узбекистан занял 88 место в списке.

В настоящее время узбекистанцы могут посещать без виз без визы 56 стран.

Полгода назад Узбекистан занимал 80-ое и год тому назад - 82-ое место в данном списке.

Среди стран Центральной Азии лучший показатель у Казахстана. Страна заняла 69 место, казахстанцы без визы могут посещать 75 стран.

Возглавили список Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут посещать без виз 189 стран и территорий мира. Затем идёт Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран).

Третье место у Дании, Италии и Люксембурга (186 стран).

Последнее место в индексе паспортов у Афганистана, граждане которой могут посещать без визы только 25 стран. Причем позиция исламской республики ухудшилась по сравнению с прошлым кварталом: тогда афганский паспорт позволял посещать 30 стран.

Ежегодный Индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.