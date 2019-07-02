В офис компании Facebook прислали пакет со смертельным ядом, - СМИ

CA-NEWS (CA) - В почтовом отделении Facebook в Менло-Парке (штат Калифорния) предупредили сотрудников, что в одной из посылок может находиться отравляющее вещество зарин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спасателей.

По словам представителя пожарной службы Джона Джонсона, никто не пострадал. Он также сообщил, что предмет, осмотренный через одно из устройств для сканирования почты, дал положительный результат на зарин. Однако, по словам Джонсона, это может быть ложное срабатывание и для подтверждения результата необходимо провести другое тестирование.

Работников почтового отделения и соседних офисов Facebook сразу же эвакуировали. Сообщается, что прямого контакта с ядовитым веществом никто не имел, поэтому угрозы жизни людей нет.

Справка:

Зарин — отравляющее вещество нервно-паралитического действия, которое представляет собой жидкость без цвета и запаха. Зарин смертельно ядовит, он поражает при любом виде воздействия, особенно быстро — при ингаляции. Вещество может вызвать потерю сознания, судороги, паралич и дыхательную недостаточность.