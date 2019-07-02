Таджикистан на 87 месте в рейтинге паспортов Henley & Partners

- Таджикистан, общество
- 16:45, 02 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан занял 87 место в новом рейтинге паспортов Henley & Partners по количеству стран безвизового въезда. Ранее Таджикистан занимал 80 место в рейтинге паспортов.
Согласно рейтингу, сейчас таджикистанцы могут посещать без виз 57 стран, что на одну страну больше, чем граждане соседнего Узбекистана (56).
Среди стран Центральной Азии лучший показатель у Казахстана. Страна заняла 69 место, казахстанцы без визы могут посещать 75 стран.
Возглавили список Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут посещать без виз 189 стран и территорий мира. Затем идёт Южная Корея, Германия и Финляндия (187 стран).
Третье место у Дании, Италии и Люксембурга (186 стран).
Последнее место в индексе паспортов у Афганистана, граждане которой могут посещать без визы только 25 стран. Причем позиция исламской республики ухудшилась по сравнению с прошлым кварталом: тогда афганский паспорт позволял посещать 30 стран.
Ежегодный Индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.