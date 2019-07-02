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  2 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сколько стран мира граждане Центральной Азии могут посещать без визы, - индекс паспортов Henley & Partners

CA-NEWS (KG) -  Швейцарская компания Henley & Partners составила рейтинг стран с самыми «мобильными» паспортами в третьем квартале 2019 года.

Граждане Кыргызстана могут ездить без оформления визы в 62 страны, граждане Казахстана — в 75 стран, Таджикистана — 57, Узбекистана — 56 и граждане Туркменистана в 51 страну.

Кыргызстан в рейтинге занимает 82 место с Монголией. Казахстан на 69 месте. Таджикистан — 87 место и Узбекистан находятся на 88 позиции. Туркменистан на 93 месте.

Первое место в рейтинге заняли Япония и Сингапур. Граждане этой страны могут посещать 189 стран, не нуждаясь при этом в получении въездной визы.

Второе место поделили Финляндия, Германия и Южная Корея, жители которых имеют право безвизового въезда в 187 стран. Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург с показателем в 186 стран у каждой.

На последнем месте находятся Сирия, Ирак и Афганистан, жители которых могут без визы въехать в не более чем 30 стран.

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