Сколько стран мира граждане Центральной Азии могут посещать без визы, - индекс паспортов Henley & Partners

CA-NEWS (KG) - Швейцарская компания Henley & Partners составила рейтинг стран с самыми «мобильными» паспортами в третьем квартале 2019 года.

Граждане Кыргызстана могут ездить без оформления визы в 62 страны, граждане Казахстана — в 75 стран, Таджикистана — 57, Узбекистана — 56 и граждане Туркменистана в 51 страну.

Кыргызстан в рейтинге занимает 82 место с Монголией. Казахстан на 69 месте. Таджикистан — 87 место и Узбекистан находятся на 88 позиции. Туркменистан на 93 месте.

Первое место в рейтинге заняли Япония и Сингапур. Граждане этой страны могут посещать 189 стран, не нуждаясь при этом в получении въездной визы.

Второе место поделили Финляндия, Германия и Южная Корея, жители которых имеют право безвизового въезда в 187 стран. Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург с показателем в 186 стран у каждой.

На последнем месте находятся Сирия, Ирак и Афганистан, жители которых могут без визы въехать в не более чем 30 стран.