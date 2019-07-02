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  2 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Предпринимателей Арыси до конца года освободят от налогов

CA-NEWS (KZ) -  Владельцев малого и среднего бизнеса города Арысь освободили от уплаты налогов до конца 2019 года, передает «InformБюро» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По поручению главы региона Умирзака Шукеева для предпринимателей запустили программу «Қамқор» – бизнесменам будут предоставлять льготные беззалоговые кредиты до 5 млн тенге (13 тыс. долларов) под 1% годовых сроком на четыре года.

«В настоящее время в городе 25 сотрудников НПП «Атамекен» решают проблемы местных предпринимателей. В течение 10 дней они оценят бизнес-объекты, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, и рассчитают соответствующую сумму ущерба», – сообщили в пресс-службе.

В Арыси зарегистрировано 346 объектов предпринимательства, из них пострадали 258. В акимате отметили, что 253 повреждённых объекта отремонтируют, пять – полностью реконструируют. На эти цели выделят средства из бюджета.

«Двум предпринимателям уже одобрили выдачу кредитов в размере 10 млн тенге (26 тыс. долларов). Кроме того, всем субъектам малого и среднего бизнеса города предоставят налоговые каникулы до 1 января 2020 года», – отметили в акимате.

Для льготного кредитования предпринимателей Арыси из местного бюджета выделят 200 млн тенге (525 тыс. долларов). Ещё 300 млн тенге (788 тыс. долларов) предоставит фонд «Даму».

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