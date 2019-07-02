В Узбекистане женщина пыталась ввезти в страну около 1,5 килограмма серебра

CA-NEWS (UZ) - Таможенниками Хорезмской области во время таможенного контроля при участии понятых, в сумке, принадлежавшей гражданке Узбекистана были обнаружены сокрытые от таможенного контроля 339 единиц серебряных ювелирных украшений на сумму 24 миллиона 300 тысяч сум (около $3 тыс). Общий вес обнаруженных изделий составил около 1355 гр, сообщила пресс-служба ГТК республики.

А также, у сотрудников таможни вызвало подозрение странное поведение прибывшего на территорию приграничного таможенного поста гражданина Э.Ш. В результате проведенного при участии понятых личного таможенного досмотра в одеждах гражданина были обнаружены спрятанные серебряные ювелирные украшения в количестве более 66 граммов.

Cогласно действующему законодательству Узбекистана, физические лица, въезжающие на территорию республики, имеют право беспошлинно ввозить ювелирные изделия в количестве не более 65 гр. Если вес ввозимых ювелирных украшений более 65 грамм, то превышающая часть в обязательном порядке должна быть указана в пассажирской таможенной декларации.