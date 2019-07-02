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  2 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В детсаду Самарканда 60 детей прятали в строящемся здании

CA-NEWS (UZ) -  В 2018 году при проверке детских садов были выявлены 1059 детей, посещающих дошкольные учреждения без направления. В первом квартале 2019 года этот показатель составил 373 ребенка, включая воспитанников, не достигших 3-летнего возраста.

Так, при проверке детского сада №58 в Самарканде обнаружены 60 детей в строящемся здании возле дошкольного учреждения, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного образования.

«Зимой аудиторы МДО находили их (детей) в холодных залах и кладовых, беседках во дворе. Иногда на детях не было теплой верхней одежды, так как их выводили из группы второпях. В нашей практике были случаи, когда неучтенных воспитанников прятали в недостроенном здании. Вы понимаете, какой опасности подвергаются дети и какой стресс они переносят, посещая ДОО без надлежащего оформления», - отметил начальник Службы внутреннего аудита, финансового и правового контроля МДО Дилшод Норматов.

Для решения вопроса неучтенных детей, со стороны МДО продолжается работа над увеличением количества мест в дошкольных образовательных организациях.

По состоянию на 1 квартал 2019 года в Узбекистане функционируют 8 тыс. детсадов, что на 53% превышает показатель 2017 года. Количество государственных дошкольных учреждений увеличилось на 812, а негосударственных - на 2 тыс.

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