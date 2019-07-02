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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан выделит $45 млн на строительство ЛЭП в Афганистане

CA-NEWS (UZ) -  Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой в северной провинции Балх 1 июля и пообещал выделить $45 миллионов на проект по строительству ЛЭП в Афганистане. Об этом сообщило издание TOLOnews.

Стороны обсудили экономические отношения между двумя странами, говорится в заявлении главы исполнительной власти.

На встрече с узбекским премьер-министром и его делегацией в городе Мазари-Шариф Абдулла Абдулла сказал, что пришло время осуществить соглашения, которые были подписаны между двумя странами.

«Афганское правительство продолжит свои усилия по сбалансированию торговой деятельности между двумя странами. Мы стремимся создать больше возможностей для узбекских инвесторов и надеемся, что такая возможность предоставляется афганским инвесторам в Узбекистане», - добавил он.

Абдулла Арипов отметил, что Узбекистан приложит усилия для строительства мирного процесса в Афганистане.

«Мы хотим укрепить отношения между двумя странами. Мы планируем провести выставку и привлечь внимание афганских инвесторов», - отметил узбекский премьер.

Арипов пообещал, что Узбекистан готов тесно сотрудничать с Афганистаном в различных секторах, включая сельское хозяйство, торговлю, электричество и железные дороги.

«Узбекистан выделит 45 миллионов долларов США на линию электропередачи «Сурхан — Пули-Хумри» продолжителностью почти 200 километров и стоимостью 110 миллионов долларов», - сказал добавил Арипов.

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