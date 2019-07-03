РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кабул передал Душанбе последнюю группу таджикских заключенных афганских тюрем

CA-NEWS (TJ) -  Кабул передал Душанбе последнюю группу граждан Таджикистана, отбывающих наказание в тюрьмах Афганистана.

Группа из 8 человек была доставлена в таджикскую столицу в конце прошлой недели, сообщил Радио Озоди посол Таджикистана в Исламской республике Афганистан Шарофиддин Имомов. «Таким образом в афганских тюрьмах наших соотечественников не осталось», - заявил дипломат.

Ожидается, что в ответ таджикские власти передадут Кабулу 80 граждан Афганистана, отбывающих наказание в колониях Таджикистана.

Однако, по словам дипломата, не все граждане Афганистана, отбывающие наказание в таджикских колониях, будут переданы афганским властям. «Осужденные за особо опасные преступления, в том числе, причастные к террористическим актам, или, скажем, контрабандисты, ранившие наших пограничников, останутся в тюрьмах Таджикистана», - подчеркнул таджикский посол.

В мае этого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон обещал главе афганского внешнеполитического ведомства Салохуддину Раббани передать Кабулу 80 граждан Афганистана, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Таджикистана.

По информации посольства Афганистана в Таджикистане, в настоящее время в таджикских колониях находятся более 90 афганских заключенных. Большинство из них осуждены за контрабанду наркотиков и незаконный переход афгано-таджикской границы.

В 2010 году главами внешнеполитических ведомств Таджикистана и Афганистана было подписано соглашение об обмене заключенными.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Минске прошла неформальная встреча президентов России, Беларуси и Таджикистана (фото, видео)
  • Сколько стран мира граждане Центральной Азии могут посещать без визы, - индекс паспортов Henley & Partners
  • Заключённые Узбекистана получили право на отпуск и заработную плату
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×