Кабул передал Душанбе последнюю группу таджикских заключенных афганских тюрем

CA-NEWS (TJ) - Кабул передал Душанбе последнюю группу граждан Таджикистана, отбывающих наказание в тюрьмах Афганистана.

Группа из 8 человек была доставлена в таджикскую столицу в конце прошлой недели, сообщил Радио Озоди посол Таджикистана в Исламской республике Афганистан Шарофиддин Имомов. «Таким образом в афганских тюрьмах наших соотечественников не осталось», - заявил дипломат.

Ожидается, что в ответ таджикские власти передадут Кабулу 80 граждан Афганистана, отбывающих наказание в колониях Таджикистана.

Однако, по словам дипломата, не все граждане Афганистана, отбывающие наказание в таджикских колониях, будут переданы афганским властям. «Осужденные за особо опасные преступления, в том числе, причастные к террористическим актам, или, скажем, контрабандисты, ранившие наших пограничников, останутся в тюрьмах Таджикистана», - подчеркнул таджикский посол.

В мае этого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон обещал главе афганского внешнеполитического ведомства Салохуддину Раббани передать Кабулу 80 граждан Афганистана, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Таджикистана.

По информации посольства Афганистана в Таджикистане, в настоящее время в таджикских колониях находятся более 90 афганских заключенных. Большинство из них осуждены за контрабанду наркотиков и незаконный переход афгано-таджикской границы.

В 2010 году главами внешнеполитических ведомств Таджикистана и Афганистана было подписано соглашение об обмене заключенными.