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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Находившийся под угрозой исключения Шахрисабз остался в списке объектов наследия ЮНЕСКО

CA-NEWS (UZ) -  В 2018 году стоял вопрос исключения исторического центра Шахрисабза из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает repost.uz.

2 июля в Баку состоялась конференция, на которой комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение относительно объекта всемирного наследия «Исторический центр Шахрисабза». Об этом рассказал заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов на своей странице в Facebook.

"Документ приветствует принятые Руководством Узбекистана меры по защите объектов всемирного наследия, в том числе принятие правительственного постановления о приостановке всех строительных работ в исторических городах. Он содержит конкретные рекомендации по дальнейшему развитию города и постановляет оставить Шахрисабз в Списке всемирного наследия", — написал он.

Сообщается, что узбекская сторона обязалась в двухлетний срок разработать проект плана регенерации города.

Ещё в июне 2018 года для участия в работе 42-ой сессии комитета всемирного наследия ООН в Бахрейн отправилась делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Абдухакимовым. На тот момент стоял вопрос исключения исторического центра Шахрисабза из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Глава делегации Узбекистана в своём выступлении отметил, что осуществлённая работа в историческом центре Шахрисабза имела своей целью улучшение уровня жизни местного населения. Тогда дебаты между членами комитета всемирного наследия привели к созданию рабочей группы по выработке альтернативного проекта решения комитета всемирного наследия, предусматривающего сохранение исторического центра Шахрисабза в списке наследия ЮНЕСКО.

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