Таджикскую оппозицию попросили покинуть сессию комитета по правам человека ООН в Женеве

CA-NEWS (TJ) - Представители таджикской оппозиции рассказали сайту "Ахбор” подробности, произошедшего с ними в стенах здания комитета по правам человека ООН в Женеве.

1 июля им не дали выступить в пленарной сессии этого комитета, но взамен дали возможность отдельной встречи с представителями ООН, которая утром 2 июля продолжилась целый час.

2 июля комитет по правам человека ООН заслушал отчет правительственной делегации Таджикистана о ситуации с правами человека.

Представители таджикской оппозиции 2 июля прокомментировали инцидент, произошедший с ними 1 июля во время пленарного заседания сессии Комитета по правам человека ООН в швейцарском городе Женева.

Темур Варки, представитель Конгресса таджикских свободомыслящих рассказал, что произошло с ними:

"1 июля проходило пленарное заседание, на котором могли участвовать все зарегистрированные делегаты. Адвокат Джамшед Ёров записался даже для 4-минутного выступления. Но во время заседания ко мне подошел представитель ООН, который сказал, что нам лучше воздержаться от этого выступления, так как ваше присутствие в одном зале с представителями местных НПО из Таджикистана может навлечь опасность для их дальнейшей деятельности внутри Таджикистана. Такую озабоченность выразили представители таджикских НПО. Я ответил, что мы и так находимся под политической дискриминацией в Таджикистане, а тут такую же дискриминацию в нашем отношении проявляют на заседании Комитета по правам человека ООН! Но он очень настойчиво просил нас, понять их, так как это пожелание НПО, которые работают внутри Таджикистана.”

Мухиддин Кабири, лидер Национального альянса Таджикистан – коалиции таджикских оппозиционных сил сообщил, что представители КПЧ ООН еще 1 июля в официальном письме попросили его, чтобы таджикские оппозиционеры воздержались от участия и выступлений в пленарнома заседании:

"Вместо 4-минутного выступления представителям Альянса и "Группы 24” дали возможность для отдельной встречи с членами КПЧ, которая состоялась утром 2 июля и продолжилась целый час. По моему мнению, тот, кто попросил ООН не пустить в один зал с ними представителей оппозиции, на самом деле оказал медвежью услугу правительству. Так как мы вместо 4 минут выступления, получили возможность поговорить с членами комитета целый час и смогли не только более детально обсудить насущные проблемы Таджикистана в области прав человека, но и познакомиться поближе с этой важной структурой ООН. А то, что таджикские НПО боятся оказаться в одном зале с таджикскими оппозиционерами, стал наглядным примером, который показывает ООН истинное положение вещей в нынешнем Таджикистане”.

Примерно 20 представителей НПО из Таджикистана уже несколько дней находятся в Женеве для участия на заседаниях ООН для рассмотрении ситуации с правами человека в этой стране.

Для представления отчета правительства в Женеве находится официальная делегация Душанбе под руководством генпрокурора Юсуфа Рахмон. В делегации 7 человек, в том числе Абдуджаббор Сатторзода, начальник Управления гарантий прав человека исполнительного аппарата президента Таджикистана, Умед Бобозода, уполномоченный по правам человека в Таджикистане, Шахзода Нодири, замминистра юстиции Таджикистана.

Правительственной делегации предстоит ответить на вопросы членов КПЧ по очень «шепетильным» вопросам, в том числе по политическим заключенным, запрету оппозиционных партий и групп и другим нарушениям прав и свобод граждан. Душанбе также должен объяснить, почему по прошествию уже 6 лет, многие из предыдущих рекомендаций КПЧ так и не были выполнены.