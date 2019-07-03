Дэвид Липтон утвержден на должность временного главы МВФ

CA-NEWS (CA) - Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) объявил, что исполняющим обязанности директора-распорядителя будет Дэвид Липтон.

Ранее Липтон занимал пост первого заместителя директора-распорядителя МВФ.

Решение последовало после заявления Кристин Лагард о том, что она слагает с себя полномочия главы МВФ на время процедуры выдвижения в президенты Европейского центробанка.

Справка:

Согласно данным сайта МВФ, Дэвид Липтон занял пост первого заместителя директора-распорядителя Международного Валютного Фонда 1 сентября 2011 года. До этого, начиная с 26 июля 2011 года, он исполнял обязанности специального советника директора-распорядителя Международного Валютного Фонда.

До своего прихода в Фонд Липтон работал в качестве специального помощника президента и старшего директора по международным экономическим вопросам в Национальном экономическом совете США и Совете национальной безопасности при Белом доме.

Ранее он занимал должность управляющего директора в корпорации Citi, где он возглавлял департамент по глобальному управлению страновыми рисками. В этом качестве он выполнял функции председателя комитета Citi по страновым рискам, работал под началом старшего должностного лица по управлению рисками и консультировал руководителей высшего звена по вопросам глобальных рисков.

До прихода в Citi в мае 2005 года, он проработал пять лет в глобальном хедж-фонде Moore Capital Management, а до этого еще один год в Фонде Карнеги за международный мир.

В период с 1993 по 1998 год Липтон занимал должности в Министерстве финансов США в составе администрации президента Клинтона. Являясь заместителем министра по международным вопросам, а до этого — помощником министра, он помогал организовать действия Министерства по реагированию на финансовый кризис в Азии и усилия по модернизации международной финансовой архитектуры.

До прихода в администрацию президента Клинтона Д. Липтон работал научным сотрудником в Международном научном центре имени Вудро Вильсона.

С 1989 по 1992 год Липтон вместе с профессором Джеффри Саксом, который на тот момент работал в Гарвардском университете, занимались консультированием правительств России, Польши и Словении по экономическим вопросам в процессе перехода этих стран к капитализму.

Женат на Сюзанне Галбрейт. У них трое детей: Саша, Анна и Габриэль.