Президент Узбекистана посетит с визитом Японию

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Японию в этом месяце. Об этом стало известно в ходе встречи министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и посла Японии Нобуаки Ито, завершающего свою дипломатическую миссию в стране.

"В настоящее время стороны готовятся к 15-му заседанию Узбекско-японского и Японо-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству (Токио, 10 июля) и 3-й конференции ректоров вузов двух стран (Ташкент, 8-9 июля). Эти и другие совместные мероприятия должны стать важными этапами подготовки к предстоящему визиту президента Узбекистана в Японию", – сообщила пресс-служба МИДа.

Эти и другие совместные мероприятия, как подчеркивалось, должны стать важными этапами подготовки к предстоящему визиту президента Узбекистана в Японию.

В Узбекистане действует свыше 15 предприятий с участием японских инвестиций.