РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана посетит с визитом Японию

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Японию в этом месяце. Об этом стало известно в ходе встречи министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и посла Японии Нобуаки Ито, завершающего свою дипломатическую миссию в стране.

"В настоящее время стороны готовятся к 15-му заседанию Узбекско-японского и Японо-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству (Токио, 10 июля) и 3-й конференции ректоров вузов двух стран (Ташкент, 8-9 июля). Эти и другие совместные мероприятия должны стать важными этапами подготовки к предстоящему визиту президента Узбекистана в Японию", – сообщила пресс-служба МИДа.

Эти и другие совместные мероприятия, как подчеркивалось, должны стать важными этапами подготовки к предстоящему визиту президента Узбекистана в Японию.

В Узбекистане действует свыше 15 предприятий с участием японских инвестиций.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Монгольское озеро Хубсугул планируют включить во Всемирную сеть биосферных резерватов
  • Заключённые Узбекистана получили право на отпуск и заработную плату
  • В Минске прошла неформальная встреча президентов России, Беларуси и Таджикистана (фото, видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×