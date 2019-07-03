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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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14 моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате в России

CA-NEWS (CA) -  14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в водах России 1 июля, сообщает ТАСС.

По данным Министерства обороны, инцидент произошел в ходе проведения батиметрических измерений. Моряки погибли, отравившись продуктами горения.

Как добавили в военном ведомстве, очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды.

Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу потребовал провести тщательное расследование причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ.

По факту гибели подводников военные следователи Следственного комитета начали проверку.

«По итогам проверки будет принято процессуальное решение», - сказала официальная представительница СК РФ Светлана Петренко.

Власти Мурманской области заявили о готовности оказать содействие Северному флоту в связи с гибелью подводников.

Загоревшийся подводный аппарат предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота.

В настоящее время он находится в военно-морской базе в Североморске.

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