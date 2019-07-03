РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США безвозмездно передали Монголии инженерную технику

CA-NEWS (MNG) -  США предоставили+ Вооруженным силам Монголии инженерную технику в виде безвозмездной помощи в рамках двухстороннего сотрудничества в оборонной сфере, передает Montsame.

Церемония вручения первой партии техники и оборудования из США армейской части №015 ВС Монголии состоялась 26 июня. На мероприятии присутствовали член парламента, министр обороны Монголии Н.Энхболд, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Монголии С.Клеченски и представители ВС Монголии во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВС генерал-майором Р.Сухбат.

Глава министерства обороны поблагодарил министерство обороны США за последовательную поддержку и оказание всесторонней помощи в проводимых в Вооруженных силах Монголии реформах. Он также выразил признательность послу и военному атташе при посольстве США за их инициативу в работе и обогащение новыми содержаниями двухсторонних отношений и сотрудничества двух стран в области обороны.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сколько стран мира граждане Центральной Азии могут посещать без визы, - индекс паспортов Henley & Partners
  • Заключённые Узбекистана получили право на отпуск и заработную плату
  • Монгольское озеро Хубсугул планируют включить во Всемирную сеть биосферных резерватов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×