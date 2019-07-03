США безвозмездно передали Монголии инженерную технику

CA-NEWS (MNG) - США предоставили+ Вооруженным силам Монголии инженерную технику в виде безвозмездной помощи в рамках двухстороннего сотрудничества в оборонной сфере, передает Montsame.



Церемония вручения первой партии техники и оборудования из США армейской части №015 ВС Монголии состоялась 26 июня. На мероприятии присутствовали член парламента, министр обороны Монголии Н.Энхболд, Чрезвычайный и Полномочный посол США в Монголии С.Клеченски и представители ВС Монголии во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВС генерал-майором Р.Сухбат.

Глава министерства обороны поблагодарил министерство обороны США за последовательную поддержку и оказание всесторонней помощи в проводимых в Вооруженных силах Монголии реформах. Он также выразил признательность послу и военному атташе при посольстве США за их инициативу в работе и обогащение новыми содержаниями двухсторонних отношений и сотрудничества двух стран в области обороны.