Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с Даригой Назарбаевой

CA-NEWS (KZ) - 2 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем сената парламента Даригой Назарбаевой. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Дарига Назарбаева проинформировала президента о текущей деятельности верхней палаты парламента и планах по законодательному обеспечению предвыборной платформы, касающейся социальной поддержки граждан.

Токаев подчеркнул необходимость ужесточения наказания за скотокрадство, распространение наркотиков, особенно в интернете.

Он также отметил важность установления законодательной нормы об ответственности первых руководителей государственных органов за коррупционные правонарушения подчиненных.