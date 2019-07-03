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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с Даригой Назарбаевой

CA-NEWS (KZ) -  2 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем сената парламента Даригой Назарбаевой. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Дарига Назарбаева проинформировала президента о текущей деятельности верхней палаты парламента и планах по законодательному обеспечению предвыборной платформы, касающейся социальной поддержки граждан.

Токаев подчеркнул необходимость ужесточения наказания за скотокрадство, распространение наркотиков, особенно в интернете.

Он также отметил важность установления законодательной нормы об ответственности первых руководителей государственных органов за коррупционные правонарушения подчиненных.

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