Традиционные системы сельскохозяйственного наследия в центре внимания в Центральной Азии

CA-NEWS (KZ) - Традиционные сельскохозяйственные системы могут способствовать поддержанию биоразнообразия и сохранению генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и повышению устойчивости к изменению климата.

Именно в целях выявления, поддержки и сохранения этих систем ФАО приступила к осуществлению программы, касающейся Систем сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС), отметили в представительстве организации.

Начинающееся 2 июля в Батуми (Грузия) мероприятие призвано инициировать дискуссии о данной программе в Европе и Центральной Азии и способствовать процессу подачи странами региона заявок на присвоение их объектам статуса ГИАХС. Участники из восьми стран - Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Грузии, Испании, Италии, Казахстана, Таджикистана и Черногории – смогут узнать о преимуществах, связанных с этим статусом.

«Эти уникальные традиционные сельскохозяйственные системы могут служить моделями устойчивого сельскохозяйственного производства в условиях изменяющегося климата», - отметила специалист ФАО по сельскому хозяйству Таня Сантиванез, ответственная за осуществление региональной всеобъемлющей программы Организации в области устойчивого управления природными ресурсами.

Ожидается, что диалог приведет к созданию региональной сети по Системам сельскохозяйственного наследия мирового значения в целях расширения знаний в этих странах и, в более широком плане, в целях укрепления регионального сотрудничества в области адаптации к изменению климата в Европе и Центральной Азии.

«Одним из итогов мероприятия должна стать разработка региональной дорожной карты, которая позволит способствовать включению связанных с ГИАХС вопросов в политику на региональном уровне, - сказала Сантиванез. - Предполагается, что данные о применяемых на соответствующих объектах методах сохранения наследия и эволюционной адаптации к изменению климата будут широко использоваться странами региона для решения проблем, связанных с изменением климата и обеспечением продовольственной безопасности для будущих поколений».

В настоящее время в Европе и Центральной Азии расположены шесть объектов ГИАХС - два в Италии, три в Испании и один в Португалии.

С помощью программы ГИАХС ФАО намерена внести вклад в обеспечение социальной, экономической и экологической устойчивости в соответствии с Целями в области устойчивого развития, используя традиционные знания для укрепления потенциала в области адаптации к изменяющемуся климату.