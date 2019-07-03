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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан вошел в Совет по торговле и развитию ЮНКТАД

CA-NEWS (TM) -  В Женеве прошла 66-ая сессия Совета по торговле и развитию ЮНКТАД, в работе которой приняла участие делегация Туркменистана, передает orient.tm.

На сессии были обсуждены пути и средства достижения Цели № 10 в области устойчивого развития, вопросы торговой политики и цифрового развития.

Было также рассмотрено письмо о решении правительства Туркменистана стать членом Совета по торговле и развитию, и Туркменистан единогласно был принят на постоянной основе в Совет. Тем самым Туркменистан стал 157 страной Совета.

Приветствуя решение Совета, от имени «G77 and China» выступил Эквадор в качестве председателя Группы в Женеве, пожелав успехов Туркменистану в качестве нового члена Совета.

В свою очередь делегация Туркменистана также выступила с благодарственной речью в адрес руководства Организации и стран-членов за поддержку решения Туркменистана вступить в Совет. Как отмечалось, Туркменистан приложит все усилия для укрепления деятельности организации.

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