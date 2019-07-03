Туркменистан вошел в Совет по торговле и развитию ЮНКТАД

- Туркменистан, общество
- 10:51, 03 июля 2019
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CA-NEWS (TM) - В Женеве прошла 66-ая сессия Совета по торговле и развитию ЮНКТАД, в работе которой приняла участие делегация Туркменистана, передает orient.tm.
На сессии были обсуждены пути и средства достижения Цели № 10 в области устойчивого развития, вопросы торговой политики и цифрового развития.
Было также рассмотрено письмо о решении правительства Туркменистана стать членом Совета по торговле и развитию, и Туркменистан единогласно был принят на постоянной основе в Совет. Тем самым Туркменистан стал 157 страной Совета.
Приветствуя решение Совета, от имени «G77 and China» выступил Эквадор в качестве председателя Группы в Женеве, пожелав успехов Туркменистану в качестве нового члена Совета.
В свою очередь делегация Туркменистана также выступила с благодарственной речью в адрес руководства Организации и стран-членов за поддержку решения Туркменистана вступить в Совет. Как отмечалось, Туркменистан приложит все усилия для укрепления деятельности организации.