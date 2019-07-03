Вопросы развития сотрудничества между Таджикистаном и ОБСЕ обсуждены в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Вопросы развития сотрудничества между Таджикистаном и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обсуждены 2 июля в Душанбе, сообщает пресс-центр министерства экономического развития и торговли РТ.

Глава Минэкономразвития Негматулло Хикматуллозода встретился с вновь назначенным руководителем Офиса Программ ОБСЕ в Душанбе, Валериу Кивером.

В ходе встречи стороны обсудили направления сотрудничества на текущий и последующий год, в том числе вопросы реализации Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года.

Обсуждены также вопросы реализации среднесрочной программы развития РТ на 2016-2020 годы, разработки концепции цифровой экономики и содействие ее реализации, развития сотрудничества в приоритетных секторах страны.

В конце встречи стороны выразили готовность в развитии дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.