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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии начался эксперимент с использованием искусственного интеллекта для защиты детей от насилия

CA-NEWS (CA) -  В Японии начался эксперимент по использованию системы с искусственным интеллектом, которая поможет установить, надо ли направлять ребенка в специальное учреждение с целью защиты в случае подозрений на насилие над ним, передает NHK.

Национальный институт передовой промышленной науки и технологий проводит эксперимент при сотрудничестве с префектурой Миэ в центральной Японии.

Система с искусственным интеллектом уже выяснила и занесла в список прошлые случаи издевательств над детьми в этой префектуре.

Пользователи системой вносят в нее разную информацию, связанную с подозрениями на издевательства, например, наличие порезов и синяков на лицах детей, просьбы детей о защите.

Система анализирует данные и прогнозирует возникновение опасной ситуации в будущем, а также возможность ее повторения.

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