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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане завершен весенний призыв на военную службу

CA-NEWS (TM) -  1 июля в Туркменистане официально завершился весенний призыв в Вооруженные Силы страны. Тысячам призывников, пополнившим ряды армии, предстоит отслужить два года, пишет информагентство «Orient», ссылаясь на «Милли гошун», сайт Министерства обороны Туркменистана.

Согласно данным издания, воинские части страны были полностью обеспечены личным составом, таким образом выполнив все планы и нормативы по призыву.

Служба в армии Туркменистана является двухгодичной для всех граждан страны мужского пола до 27 лет.

Этот срок является оптимальным для подготовки и обучения запаса Вооруженных Сил, пишет издание.

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