«Переехать в Кыргызстан» посоветовали власти Ферганской области оставшимся на улице владельцам снесённых домов

CA-NEWS (UZ) - Жителям Риштанского района Ферганской области, чьи дома в настоящее время сносят, выделили по $1200 в качестве компенсации за сносимые частные дома.

В ответ на недовольство граждан, оставшихся на улице, местные власти предложили им «переехать в Кыргызстан», сообщает издание Kun.uz, корреспонденты которого встретились с жителями Риштанского района Ферганской области.

"Очень трудно разговаривать с людьми, у которых нет дома и, которые живут на деревянных подстилках вместо собственного дома, не зная, что с ними будет дальше. Особенно тяжело видеть пожилых людей, попавших в беду из-за халатности чиновников или отсутствия чётких планов у властей", - пишет издание.

Люди в Риштане, чьи дома попали под снос, сейчас находятся в очень сложной ситуации. Один из них Сухроб Абдуллаев, боясь неожиданного сноса среди ночи бульдозерами, повесил на стене дома надпись "Тут живут люди".

По словам жителей, районные власти обещали выделить им место и компенсацию за их дома, но не сказали им, где именно будет выделена земля и сколько они получат компенсации.

В махалле "Минор" владельцы двух домов, оставшиеся на улице, потому что их дома были снесены, установили деревянные тапчаны (скамья) и установили на них номера своих домов №18 и №20.

Одна из бывших владельцев, 70-летняя Лолахон Сотволдиева, рассказала, что власти выделили ей 10 миллионов сумов ($1200) в качестве компенсацию за дом. "За эти деньги не построить даже угол фундамента дома. Они дали нам 4,5 соток земли. Как построить дом без денег?", - жалуется женщина.

"Мы просим суммы, за которые были оценены наши дома...Все мои вещи развезли по домам четверо детей. В 70 лет я осталась на улице", - со слезами на глазах говорит собеседница.

Ещё одна из женщин, которая вскоре может остаться на улице по произволу властей, 83-летняя Лалихон Тогаева, рассказывает: "Я живу одна. Я выдала замуж четырёх дочерей. Я работал в различных министерствах в Ташкенте. Выйдя на пенсию, я приехал в Риштан. Дома соседей уже разрушены. Я не даю снести мой дом. Потому что они дали нам 6 соток голой земли в этом районе. Скажите, как я одна смогу построить дом? Они также заплатили 10 миллионов сумов в качестве компенсации...Вчера тридцать человек пришли из администрации, чтобы разрушить мой дом. Я должна жить на улице?".

Как рассказал Сухроб Абдуллаев, жители обратились с письмом к президенту Шавкату Мирзиёеву, в котором просят его помочь им, но результатов пока нет.

"Высокопоставленный чиновник в президентской канцелярии позвонил хокиму нашего района и сказал: "уладить дело", - говорит Сухроб.

По его словам, на днях к ним пришёл один из представителей областной администрации и представился как Камолиддин. "Он начал ругать нас на чём свет стоит. Я попросил его прекратить, на что он ответил "вы никто". Я показал ему свой паспорт гражданина Республики Узбекистан. На что он ответил, "если не нравится, переезжайте в Кыргызстан" и добавил, что и он работает в областной администрации", - сказал Сухроб.

Корреспонденты издания пытались получить ответы на вопросы в администрации Риштанского района. Но в огромном здании не было ни одного представителя власти. Парень, сидевший в приёмной, сказал, что «Все ушли на снос».

Заместитель главы района по вопросам строительства Содикжон Хайдаров в ответ на телефонный звонок журналистов пообещал, что скоро подъедет, но так и не появился.

Издание приводит слова президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который заявил, что снос земельных участков для нужд государства и общества будет отменен до тех пор, пока собственник не получит полную компенсацию.