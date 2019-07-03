Во время госвизита в США глава МИД Казахстана встретился с местными предпринимателями

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов в первый день своего официального визита в США провел деловой завтрак с членами «US-Kazakhstan Business Association» и встретился с руководством ведущих американских компаний и корпораций. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.

Глава внешнеполитического ведомства ознакомил представителей американских деловых кругов с последними событиями в Казахстане, отметив, что недавние политические изменения обеспечили сохранение стабильности и успешное развитие страны.

Глава Центра по международному налогообложению и инвестициям Дэниел Уитт, который посетил Казахстан в качестве независимого наблюдателя на президентских выборах, отметил, что, по его мнению, выборы прошли достаточно прозрачно и справедливо.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Казахстан заинтересован в реализации крупных высокотехнологичных проектов в сфере перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, развития транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, коммуникаций и IT-технологий.

В ходе встречи с вице-президентом компании «Medtronic» Тревором Ганна Атамкулов подтвердил намерения на модернизировать здравоохранение, в том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи, цифровизации и быстрого внедрения инновационных методов диагностики и лечения заболеваний.

В рамках переговоров со старшим вице-президентом «Citi Group» Риком Джонстоном, Б. Атамкулов особо отметил многолетнюю поддержку Казахстана в интеграции в мировое финансовое пространство и привлечение международных инвестиций.

Как утверждает глава МИД, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с американскими компаниями и привлечении американских инвестиций и передовых технологий в строительство нефтехимических предприятий.

«Мы высоко ценим успешную работу компании над проектами развития месторождений «Тенгиз» и «Кашаган». Данные проекты имеют важное значение для страны. Казахстан заинтересован в реализации полномасштабного освоения «Кашагана» и увеличения добычи нефти», – сказал он.

США остается одним их крупнейших инвесторов в экономику Казахстана и рассматривается нашей страной как источник инноваций и передовых разработок в различных отраслях мировой экономики.

В течение 2018 года между РК и США было проведено более 30 совместных мероприятий экономической направленности.

Приток американских инвестиций в казахстанскую экономику за годовой период почти удвоился, достигнув 5,3 млрд долларов. Товарооборот в 2018 году увеличился более чем на треть (37%) и составил 5,3 млрд долларов.