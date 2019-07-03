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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Около тысячи российских солдат приняли участие в военных учениях в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) -  Около тысячи российских военнослужащих 201 военной базы приняли участие в учениях на горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане, передает «Avesta».

Как сообщает пресс-служба 201 РВБ, подразделения базы отработали приведение в высшие степени боевой готовности и совершили марш в назначенные районы.

Военнослужащие развернули полевые командные пункты управления и провели тренировку по скрытому управлению войсками с использованием защищенных каналов связи.

Также военнослужащим предстоит отработать вопросы взаимодействия мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений, армейской и беспилотной авиации по защите объектов, расположенных на территории базы.

Продлятся учения до конца недели.

В них задействовано около 1 тыс. военнослужащих и более 200 единиц современной техники: танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Ураган», БМ-21 «Град».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре.

Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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