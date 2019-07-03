Жители Узбекистана получат доступ к электронной библиотеке Национальной библиотеки Якутии

CA-NEWS (UZ) - 2 июля состоялось подписание соглашения об открытии точки доступа жителям Узбекистана к электронной библиотеке, сообщает Национальная библиотека Якутии.

Соглашение подписали директор Информационно-библиотечного центра Сурхандарьинской области Республики Узбекистан Маъруф Абдушукуров и первый заместитель директора Национальной библиотеки Якутии Василий Борисов.

Это событие даст возможность жителям Узбекистана получить доступ к оцифрованным книгам, включенным в электронную библиотеку Нацбиблиотеки.

Маъруф Абдушукуров приехал в Якутию для участия в международной конференции «Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика».

Он доставит соглашение об открытии точки доступа в Национальную библиотеку Узбекистана им. Алишера Навои, говорится в сообщении.

Электронная библиотека Национальной библиотеки республики — это информационная система, предоставляющая доступ к оцифрованному фонду Национальной библиотеки. Ее контент на данный момент составляет более 20 тысяч документов.