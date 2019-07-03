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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Авиакомпания Узбекистана получила пятый самолет Boeing 787-8 Dreamliner

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 2 июля, в международном аэропорту «Ташкент» имени И.Каримова приземлился пятый Boeing 787-8 Dreamliner Национальной авиакомпании Узбекистана.

В столичном аэропорту состоялась тожественная встреча нового авиалайнера с участием руководства и сотрудников НАК «Узбекистон хаво йуллари», представителей общественности республиканских и зарубежных СМИ, сообщила пресс-служба НАК.

Беспосадочный полет из Сиэтла в Ташкент длительностью двенадцать с половиной часов выполнен успешно. До прибытия в Ташкент самолет прошел летные и наземные испытания на аэродроме компании «Boeing» в г.Эверетт.

На новом самолете установлены турбовентиляторные реактивные двигатели GEnx-1В компании GE Aviation, обеспечивающие низкий уровень шума, минимальный уровень выброса СО2 в атмосферу и лучшую топливную эффективность.

Он стал четвертым бортом авиакомпании, на котором имеется станция спутниковой связи для широкополосного доступа в Интернет во время полета.

Национальная авиакомпания Узбекистана стала первым заказчиком Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Их коммерческую эксплуатацию НАК начала в сентябре 2016 года. В настоящее время на данном типе авиалайнеров выполняются полеты в страны Европы, Азии, Америки, от Аляски до Новой Зеландии.

В 2020 году в соответствии с планами развития НАК «Узбекистон хаво йуллари» в своем авиапарке будет иметь шесть авиалайнеров данного типа и станет ведущим эксплуатантом таких воздушных судов в СНГ, отметили в НАК.

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