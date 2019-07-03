В Монголии прошел IV Азиатско-Тихоокеанский конгресс по инклюзивному развитию

CA-NEWS (MNG) - Сегодня в конференц-зале отеля «Шангри-Ла» под эгидой премьер-министра У. Хурэлсуха стартовал четвертый Азиатско-Тихоокеанский конгресс по инклюзивному развитию на основе общин, организуемый правительством Монголии совместно с Азиатско-Тихоокеанской общественной сетью реабилитации, передает «Монцамэ».

Тема конгресса посвящена обеспечению устойчивого социально-экономического развития при помощи инклюзивного развития на основе общин.

Премьер-министр У. Хурэлсух принял участие в открытии конгресса и выступил с речью.

Для участия в двухдневной сессии в Монголии собрались делегации из 34 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из 9 стран других регионов и континентов.

Организаторы считают, что конгресс станет региональной платформой для обмена извлеченными уроками и передовой практикой в области расширения экономических прав и возможностей инвалидов.

Кроме того, он предназначен для укрепления сотрудничества между представителями правительств, лидерами с ограниченными возможностями, организациями инвалидов (ОИ), организациями гражданского общества (ОГО), международными неправительственными организациями (МНПО), молодежными группами и поставщиками услуг из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.