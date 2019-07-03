Госсекретарь США попросил Казахстан поделиться опытом в возвращении граждан из Сирии

CA-NEWS (KZ) - Государственный секретарь США Майкл Помпео на встрече с главой Министерства иностранных дел РК Бейбутом Атамкуловым в Вашингтоне попросил Казахстан поделиться опытом возвращения своих граждан из Сирии, сообщает издание «InformБюро» со ссылкой на пресс-службу МИД.

«Госсекретарь высоко оценил лидерство Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии и призвал Казахстан поделиться своим опытом с другими странами», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Майкл Помпео также выразил решительную поддержку укреплению стратегического партнёрства и двусторонних отношений между США и Казахстаном с новым правительством президента Касым-Жомарта Токаева.

Госсекретарь высоко оценил поддержку Казахстаном прочного мира в Афганистане.